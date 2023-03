"Alle sind gleich wertvoll - unabhängig vom Geschlecht"

Am 8. März ist Weltfrauentag, heuer steht er unter dem Motto "Each for Equal", zu deutsch "Jede/r für Gleichberechtigung". Wir haben mit drei jungen Menschen aus dem Bezirk über Klischees und Geschlechterrollen sowie ihre Wünsche für die Zukunft gesprochen.