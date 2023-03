"Der prognostizierte Untergang des Skisports ist nicht spürbar"

Besser als aufgrund des anfänglichen Schneemangels und der allgemeinen Teuerungen erwartet, so lautet der Tenor der Touristiker in Sachen Winter-Zwischenbilanz. Dank guter "Energieeinkaufsstrategie" fällt Mehr bei den Kosten für Skiberge nicht ganz so hoch aus.