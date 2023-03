Action. Drama. Leidenschaft. Sympathische Menschen in beeindruckenden Landschaften. Die erste Folge der neuesten Staffel der TV-Familienserie „Die Bergretter“ beinhaltete wieder all das, was Fans an ihr lieben. „Es war extrem spannend. Zwischendurch habe ich feuchte Hände bekommen. Besonders mitgefiebert habe ich mit Markus Kofler. Zum Glück ist es für ihn gut ausgegangen“, fasst Ralf Penzinger den Auftakt der 14. Staffel vergangene Woche zusammen.