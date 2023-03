Hubschrauber "Leonardo" sichert Kaserne Aigen auf Jahrzehnte ab

Mit Bildern und Videos. Großer Bahnhof auf dem Flugplatz in Aigen im Ennstal: Am Freitag wurden die ersten beiden neuen Leonardo-Hubschrauber in der Steiermark offiziell willkommen geheißen. Mit ihnen landen 200 neue Jobs und 40 Millionen Euro am Standort.