Der verstorbene Postenkommandant (59), der am Montag in Trieben von seinem 46-jährigen Kollegen erschossen wurde, wird am kommenden Dienstag in seiner Heimatgemeinde Lassing verabschiedet. Ab acht Uhr wird der Leichnam in der Pfarrkirche aufgebahrt. Um 14 Uhr findet der Trauergottesdienst statt, danach wird er zur Einäscherung gebracht.