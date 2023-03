Bereits am Montag wurden in Schladming an jenem Straßenabschnitt, an dem Samstagnacht ein deutscher Reisebus über die Böschung stürzte, die Leitplanke erneuert. "Zusätzlich werden nun Leitwinkel angebracht", informiert Baubezirksleiter Martin Reiter-Puntinger. Die fluoreszierenden Pfeile sollen dazu dienen, "die Kehre für von oben kommende Fahrzeuge besser sichtbar zu machen". Die Montage dürfte aufgrund längerer Lieferzeit aber etwas dauern.