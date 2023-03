Die Sitzordnung nahm schon von Beginn an vorweg, was am Donnerstagabend nur mehr eine Formalität war: Markus Schach wurde aus allen Ausschussfunktionen im Gröbminger Gemeinderat gewählt. Die Stimmung im Saal des Kindergartens Gröbming war äußerst angespannt. Schach nahm bereits von Beginn an demonstrativ am Tisch der ÖVP Platz, SPÖ und FPÖ gemeinsam am anderen.