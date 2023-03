Eigentlich wollte man in der Ramsau schon Mitte Jänner mit dem großen Volkslanglauf "Tour de Ramsau" starten. Was großteils fehlte, war der Schnee, sodass man die Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt verschob. Jetzt ist es so weit: Am 11. und 12. März geht das Mehrtagesrennen ganz offiziell über die Bühne.