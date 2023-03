Mit dem Klimaticket bis zur Haustür, das fordern die steirischen Grünen. Regionale Verkehrsinitiativen wie Ruftaxis seien in dem Kartenverbund nicht enthalten, so etwa auch der geplante Salzkammergut-Shuttle im Ausseerland. "Um die Leute dazu zu bringen, mit den Öffis zu fahren, muss man ihnen etwas bieten", sagt der Grüne-Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner bei einem Pressetermin in Liezen. Und dafür müsse man die Lücke zwischen Wohnort und Anschluss an den öffentlichen Verkehr schließen.