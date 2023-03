SPÖ-Bürgermeister wirft eigenen Gemeinderat aus Ausschüssen

In Gröbming steht am Donnerstag eine brisante Gemeinderatssitzung an. Ein SPÖ-Mandatar soll ob seines Abstimmungsverhalten aus Ausschüssen gewählt werden. Er bezeichnet den Bürgermeister als "Sonnenkönig".