Reifenfetzen liegen am Gehsteig neben der Rohrmoosstraße, das weiß-rote Absperrband kennzeichnet jene Stelle, an der in der Nacht auf Sonntag ein deutscher Reisebus über die Böschung stürzte. Ein einsamer Baum mit abgebrochener Spitze steht trotz des Unfalles noch, die Leitplanke hängt hingegen verbogen den Abhang hinunter.