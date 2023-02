Das Bistro mit dem "sozialen Etwas" wurde offiziell eröffnet

Seit November 2022 werden im "sowiedu - Bistro & Shop mit dem sozialen Etwas" am Bahnhofweg in der Bezirkshauptstadt Gäste bewirtet, am Donnerstag fand die offizielle Eröffnung mit vielen Ehrengästen statt.