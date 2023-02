Es ist wieder soweit: Seit der gestrigen Rathausstürmung haben die Narren in Gröbming das Zepter in der Hand. Am morgigen Sonntag wird wieder zum Faschingsumzug geladen - zum bereits 20. Mal geht das launige Schaulaufen über die Bühne. Deshalb war in etlichen Garagen, Kellern und Stuben in der Marktgemeinde in den vergangenen Wochen auch sägen, schrauben, hämmern und/oder die Nähmaschine glühen lassen angesagt. "Wir haben 100 bis 150 Stunden in die Vorbereitung investiert", berichtet etwa Alois Mandl, der am Donnerstag mit Mitarbeiter Damian Kropidlowski die Arbeiten am Wagen für den Umzug finalisiert.