Im Ausseerland soll ab Sommer das Taxisystem um einen neuen Shuttleservice ergänzt werden. Das wurde bei der jüngsten Bad Ausseer Gemeinderatssitzung verkündet. Nachdem das Ruftaxi "Narzissenjet" vor etwa zwei Jahren wegen Unfinanzierbarkeit eingestellt werden musste, will man nun einen neuen Versuch starten. Das sogenannte Salzkammergut-Shuttle soll an 365 Tagen im Jahr in Altaussee, Bad Aussee, Bad Mitterndorf und Grundlsee zur Verfügung stehen.