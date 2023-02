Fast ein kleines Wunder, dass Helmut Fuchs nicht auf Langlaufskiern zum Termin mit der Kleinen Zeitung in die Gaststube des Hotel Post in Bad Mitterndorf einläuft. Der 55-Jährige ist ein "Langlauf-Enthusiast", wie er selber sagt. Gemeinsam mit Hans Petritsch ist Fuchs, der beruflich als Langlauf-Trainer in der Ski-Akademie Schladming arbeitet, das Hirn des Steiralaufes in Bad Mitterndorf: der mit Abstand größten Langlaufveranstaltung der Steiermark.