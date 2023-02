Am Dienstagabend ereignete sich in Wörschach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-Jähriger aus dem Bezirk schwer verletzt wurde. Ein 83-jähriger Deutscher, wohnhaft im Bezirk Liezen, wollte von einer Wörschacher Gemeindestraße auf die B 320 links in Richtung Schladming abbiegen.