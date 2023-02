"Es ist unbeschreiblich. Wir fühlen mit, aber unser Leid ist nicht mal einen Bruchteil so groß wie das Leid der Menschen vor Ort." Die Erdbeben in der Grenzregion Türkei-Syrien haben viele Menschen erschüttert, darunter auch Emine und Mustafa Ekici. Die beiden leben in Liezen, sind aber geboren und aufgewachsen im südostanatolischen Gaziantep. Ihre Familienmitglieder sind direkt betroffen.