Etwas mehr als 13 Jahre ist es her, dass der Personenzug-Verkehr von Montag bis Freitag auf der Bahnstrecke durch das Gesäuse eingestellt und durch Busse ersetzt wurde. Und das, obwohl eine völlig intakte Schienen- und Gebäude-Infrastruktur existiert. Güterzüge rollen nach wie vor. Am Wochenende und an Feiertagen gibt es Zugverbindungen von Wien über Amstetten, St. Gallen und Hieflau bis Selzthal und zurück.