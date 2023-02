Turbulente Szenen spielten sich am Montagmittag im Bezirk Liezen und in Kirchdorf (OÖ) ab. Polizisten wollten zwei verdächtige Fahrzeuge in der Stadt Liezen anhalten. "Sie vermuteten einen Zusammenhang mit am Vormittag gemeldeten Einbrüchen in Schladming", heißt es einer Meldung der Polizei.