Lawinengefahr zurückgegangen – Straßensperren aufgehoben

Nach den heftigen, von starkem Wind begleiteten Schneefällen in der Vorwoche sind nun alle Straßensperren aufgehoben. Auch in Ramsau am Dachstein hat sich die Lage weiter entspannt, hier wird Kritik an uneinsichtigen Wintersportlern geübt.