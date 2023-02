"Jeder Winter ist eine Zitterpartie. Zuerst freuen wir uns, dass es schneit. Dann kommt aber auch immer gleich die Angst. Ich weiß nicht, ob es noch einmal so glimpflich ausgeht wie 2019", sagt Eva Prugger-Ladreiter. Als sich vor vier Jahren im Jänner eine Lawine vom Dachsteinmassiv bis in den Ortskern schob, war Prugger-Ladreiter eine der Hauptbetroffenen. Bis in die frühen Morgenstunden schaufelte sie meterweise Schnee aus ihrem Haus.