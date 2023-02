Großes Glück hatten am Freitagmorgen zwei Mitarbeiter der Reiteralm-Bergbahnen. Nach den starken Schneefällen am Donnerstag waren die beiden damit beschäftigt gewesen, routinemäßig Lawinen vom Berg zu sprengen. Am Weg auf Skiern in Richtung Tal löste sich im freien Gelände in der Nähe der Schoberbahn ein Schneebrett. "Einer der beiden wurde verschüttet, sein Kollege hat ihn aber sofort ausgegraben. Er blieb unverletzt", erzählte Reiteralm-Geschäftsführer Daniel Berchthaller erleichtert.