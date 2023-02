Diese Gelegenheit konnte sich Ulrich Matlschweiger nicht entgehen lassen: Der frisch gebackene "Kopf des Jahres" in der Kategorie Gastgeber nutzte seine Siegesrede bei der Gala im Styria Media Center für eine süffisante Spitze in Richtung Energie Steiermark, die als Sponsor am Mittwochabend mit dabei war. "Dann sind die hohen Strompreise ja wenigstens in eine gute Jause investiert."