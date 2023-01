Mit einem harschen offenen Brief verabschiedet sich "Salzbaron" Hannes Androsch aus dem prominenten Personenkomitee für die Europäische Kulturhauptstadt 2024. Er könne sich mit dem "global-exotischen Programm" nicht identifizieren, es mangle an Verständnis für die Region. Außerdem sei das Komitee nicht in den Prozess eingebunden worden.