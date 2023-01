Der Industrielle Hannes Androsch rechnet in einem offenen Brief mit den Verantwortlichen der "Kulturhauptstadt 2024" im Salzkammergut ab. Mangelnde Kommunikation, aber auch zu wenig regionale Inhalte – die Kritik wird von Einheimischen schon länger ventiliert – sorgen nun dafür, dass sich der "Salzbaron" aus einem Personenkomitee verabschiedet, in das ihn die künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger vor einem Dreivierteljahr eingeladen hatte.