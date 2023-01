In Graz haben die Landesräte Barbara Eibinger-Miedl, Ursula Lackner und Hans Seitinger am Mittwoch das "Sachprogramm Erneuerbare Energie – Solarenergie" vorgestellt. Darin enthalten sind Flächen, "die besonders geeignet sind, sie rasch und effizient für Photovoltaikanlagen zu nutzen", heißt es seitens des Landes Steiermark. Der Gutteil dieser Flächen, die nun als Vorrangzonen für den Bau großer Photovoltaikanlagen ausgewiesen sind, liegt im Süden der Steiermark, drei finden sich aber auch im Bezirk Liezen. Und zwar in Lassing, Haus und Trieben.