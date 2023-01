Zielhang am Wochenende wieder offen

Mit dem letzten Läufer beginnt in Schladming schon der Abbau

Für Hunderte Helfer ist nach dem Nacht-Riesentorlauf in Schladming noch viel zu tun: Die Kernarbeiten sollen in den nächsten beiden Tagen erledigt werden. Am Wochenende kann man den Zielhang schon wieder hinunterwedeln.