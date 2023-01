Der Erfolg des Nachtslaloms in Schladming hat viele Väter. In seinem 26. Jahr ist das Baby längst erwachsen geworden. Jetzt verabschieden sich nach und nach die ersten Wegbereiter. Wie Gerhard Pitzer. Vermeldet die Polizei nach dem Rennen, dass die An- und Abreise "einwandfrei funktioniert" hat, ist das nicht zuletzt sein Verdienst.