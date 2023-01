Ein Unfall mit einer eingeklemmten Person, so lautete die Meldung, mit der die Feuerwehren Aigen im Ennstal, Stainach und Irdning am Dienstag um 8.29 Uhr zu einem Unfall im Aigener Ortsteil Aiglern gerufen worden sind.

Vor Ort stellte sich heraus, dass niemand eingeklemmt oder verletzt war, sondern es nur galt, ein Auto aus dem Straßengraben zu holen. Neben den Feuerwehren waren auch Rotes Kreuz, Polizei und ein Abschleppdienst angerückt. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Lkw im Graben

Um 8.35 Uhr wurde dann die Feuerwehr Öblarn alarmiert, der Grund: Am Sonnberg ist ein Lkw im Straßengraben gelandet. Die Lageerkundung ergab, dass an dem Tank des Schwerfahrzeugs, das Heizöl geladen hatte, durch den Unfall kein Schaden entstanden ist. Nachdem das Heizöl in einen anderen Lkw umgepumpt worden war, konnte das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.