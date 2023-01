Schuppen ging in Flammen auf – drei Feuerwehren im Einsatz

In der Nacht auf heute, Dienstag, brach in einem Schuppen in Mooslandl ein Feuer aus. Drei Feuerwehren eilten zur Bekämpfung des Brandes herbei, ein Übergreifen der Flammen auf ein nahes Wohnhaus konnte verhindert werden.