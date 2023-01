Ganz so tüchtig wie in anderen Teilen Österreichs hat Frau Holle im Bezirk Liezen zwar nicht gewerkt, gute 20 Zentimeter Neuschnee sind auf den Bergen aber doch zusammengekommen. Der Lawinenwarndienst Steiermark hat am Montagabend für den Bereich vom Dachstein über das Tote Gebirge bis zum Hochschwab sowie für die Niederen Tauern unter der Baumgrenze mäßige (Stufe 2) und darüber erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3) ausgegeben.