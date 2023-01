Die Rennen des alpinen Skiweltcups in Schladming rücken näher – und alle Sportbegeisterten haben noch die Möglichkeit auf Tickets. Sowohl für das Nightrace am Dienstag als auch den Nacht-Riesentorlauf am Mittwoch gibt es noch Karten in allen Kategorien. Weil die Piste für den Nacht-RTL breiter ist, wird es aber keinen Zuschauerbereich am Hang geben. Beim Kreisverkehr zwischen Rathaus und Planai-Stadion können Kurzentschlossene an der Abendkasse noch Tickets kaufen, informiert Christoph Schrefler vom WSV Schladming.