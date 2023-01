Im Zuge der BuK.li, der Berufs- und Karrieremesse Liezen, die im vergangenen Herbst in Bad Aussee, Gröbming und in der Bezirkshauptstadt über die Bühne gegangen ist, wurden wieder Klassenpreise verlost. Selbige sind am heutigen Montag in der Regionalstelle Ennstal/Ausseerland der WKO Steiermark in Liezen an die glücklichen Gewinner überreicht worden.