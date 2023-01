Rund 200 Exekutivbeamtinnen und -beamte sind beim Nachtslalom im Einsatz, darunter die Einsatzeinheit Steiermark, die Alpinpolizei und auch die Cobra. Für den Nacht-RTL am Mittwoch wird dann auf 170 Personen reduziert. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Verkehr: "Am Dienstag sind 59 Verkehrsdienste auf 21 Posten entlang der B 320 und in Schladming verteilt", berichtet Andre Percht, seit 2019 als Verkehrseinsatzleiter beim Nachtslalom engagiert.