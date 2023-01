Österreich befand sich noch im Schwitzkasten der Corona-Pandemie, als der Nachtslalom 2022 am Programm stand. Zum Entsetzen der Verantwortlichen wurde am Tag vor dem Nightrace der Impfpass-Handel aufgedeckt. Zwei heimische Barbesitzer haben gestanden, gefälschte Impfpässe erworben und weiterverkauft zu haben. Konsequenz: Am Renntag wurden Covid-Maßnahmen der Gastronomie in der Stadt und entlang der Pisten schärfstens kontrolliert.