Für diese Flugshow genügen Wind und Hackschnitzel

Mit Video. Tickets für das Skifliegen am Kulm sind begrenzt, noch kann man sich Karten sichern. In einem bisher einzigartigen Pilotprojekt wird die Zeltstadt am Fuße der Schanze mit Biomasse geheizt. Ersparnis: 30.000 Liter Öl.