Kommenden Dienstag geht in Schladming wieder der traditionelle Nachtslalom über die Bühne. Dieses Jahr ist vieles anders: Neben neuen Gesichtern in der Organisation – wie WSV-Obmann Hansjörg Stocker – setzt man auch in Sachen Promis andere Akzente. "Es heißt immer, Sport verbindet. Deshalb freuen wir uns, viele ehemalige Sportgrößen beim Nightrace begrüßen zu dürfen", erklärt Georg Skopek, der die Organisation des VIP-Programmes von der verstorbenen Elisabeth Grogl übernommen hat.