Null Fehlerpunkte gleich bei der ersten Sonderprüfung, sprich beim Nachtprolog auf den Dachstein: Vom ersten Tag an haben die "Oldtimer-Youngsters" Florian Pachleitner und Christopher Wischenbart für Aufsehen bei der 26. Auflage der Planai-Classic gesorgt. Das Duo "legte einen sensationellen Start in den Bewerb hin, einige Routiniers trauten ihren Augen kaum, als beim Eröffnungsabend in Schladming die Ergebnislisten eintrafen", heißt es seitens der Rallye-Verantwortlichen.