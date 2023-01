Das Jahr ist noch jung und mit dem Bau des Leitspitals in Stainach-Pürgg wird nicht vor 2025 begonnen. Dennoch verdichten sich in jüngster Zeit Meldungen, dass gleich mehrere private Investoren für das Bad Ausseer Spital ante portas stehen. Von bis zu einem Dutzend Personen beziehungsweise Firmengruppen ist die Rede. Die Interessenten, die sich selbst bedeckt halten, würden dort wohl am liebsten mit Ärztezentren oder auch Privatkliniken ein Geschäftsmodell etablieren.