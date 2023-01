Vor einigen Monaten feierte Harald Gruber noch seinen 60. Geburtstag, nach einer kurzen, schweren Krankheit verstarb der engagierte Öblarner überraschend am vergangenen Sonntag. Im Ort herrschen ob dieser Nachricht große Trauer und Schock. Im Gedenken an den Verstorbenen wurden am Sonntag Kerzen vor dem Kunst & Kulturhaus (ku:L) entzündet.