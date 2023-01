Kommt auch nicht alle Tage vor und gilt unter lokalen Alpinisten eher als ungewöhnlich: Eine Besteigung des Grimmings über den Südostgrat im Winter. Zwei junge Männer aus Wien haben dies dennoch versucht und sind bei einer Schlüsselstelle kurz vor dem Gipfel an einer Schneewechte gescheitert.

"Sie haben sich auch nicht mehr zurück getraut und schließlich einen Notruf über 140 abgesetzt", heißt es bei der Bergrettung Stainach. Ein Polizeihubschrauber hat die Männer schließlich mittels Taubergung in einer Höhe von 2250 Metern ans Seil genommen und wieder sicher ins Tal geflogen.

Zeitgleich musste auch in Bad Aussee ein Wanderer, der auf dem Zinken unterwegs war, per Hubschrauber ins Tal geflogen werden. Er hatte die winterlichen Bedingungen am Berg unterschätzt und die Orientierung verloren.