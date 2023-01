Herr Reiter-Puntinger, der Wechsel Ihres Vorgängers Rainer Kienreich in die Baubezirksleitung Steirischer Zentralraum hat viele überrascht. Ihre Bestellung zum neuen Leiter der Baubezirksleitung Liezen hatten nicht einmal Insider am Radar. Wie kam es dazu?

MARTIN REITER-PUNTINGER: Ich habe seit 2003 für die Abteilung 15 des Landes Energie, Wohnbau, Technik gearbeitet und bis zum Wechsel nach Liezen ab 2019 den Fachbereich Amtssachverständigen-Koordination geleitet. In den zwei Jahrzehnten war ich als Sachverständiger vor allem für alle Deponien der Steiermark zuständig und bin natürlich auch viel im Bezirk Liezen, von St. Gallen bis Bad Aussee, gewesen. Bis auf drei war ich in jeder der jetzigen 29 Gemeinden in den letzten Jahren beruflich tätig.