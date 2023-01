Er gehörte mit mehr als 43 Jahren zu den längstdienenden Gemeindemitarbeitern in Schladming (u.a. Bauamtsleiter in der früheren Gemeinde Rohrmoos-Untertal) und war erst seit zwei Jahren in Pension: Gerhard Ladreiter ist vergangenen Montag im 65. Lebensjahr ganz plötzlich verstorben.