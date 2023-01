Von 27. bis 29. Jänner geht in Bad Mitterndorf wieder der Skiflugweltcup am Kulm über die Bühne. Die Vorbereitungen laufen "sehr gut", berichtet Christoph Prüller, Chef des Organisationskomitees (OK). Aktuell wird der produzierte Kunstschnee angeschoben. "Freilich setzen uns die Temperaturen und der Regen ein bisschen zu, aber wir sind gut gerüstet." Und das sind auch die Einsatzorganisationen.