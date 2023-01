Der fehlende Schnee im freien Gelände treibt die Tourengeher derzeit auf die Skipisten. Dieser Umstand sorgt am Rittisberg in Ramsau am Dachstein für Probleme und das in gleich zweierlei Hinsicht. So seien viele zu Zeiten unterwegs, in denen ein Begehen respektive Befahren der Pisten nicht erlaubt ist, und auch die Aufstiegsweise gestalte sich oft alles andere als vorteilhaft, heißt es.