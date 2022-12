Der Sturm im August sorgte vielerorts für Zerstörung, so auch in Treglwang (Gemeinde Gaishorn am See). Betroffen sind Gabriele und Wolfgang Lackner, die dort ein kleines Wasserkraftwerk am Tobeitschbach betreiben. Der Zugang zur Wehranlage wird ihnen seitdem durch umgestürzte Bäume versperrt, wodurch das E-Werk nur eingeschränkt betrieben werden kann.