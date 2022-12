Nachts zwar einigermaßen kalt, tagsüber aber meist angenehm mild: Das Wetter lässt derzeit eher auf Vorfrühling schließen als auf Hochwinter. Händeringendes, nach oben gerichtetes Flehen um Schnee und/oder Schweißtropfen auf den Stirnen der Skibergverantwortlichen gibt es dennoch nicht.

Zumindest vorerst, denn "momentan geht's noch", sagt der Rittisberg-Marketingverantwortliche Hans-Peter Steiner. "Wenn es extrem tauen sollte, frisst's uns bei gewissen Sachen - etwa bei der stark frequentierten Märchenabfahrt, die wir aber Gott sei Dank im Vorfeld gut beschneit haben." Setze sich das warme Wetter über längere Zeit fort, müsse man das schon eingeschränkte Programm noch weiter zurückfahren: "Die flachen Lifte haben wir noch nicht einschalten können, weil wir dort keine Beschneiung haben. Alles rund um den Rittis und die neue Bahn läuft aber und die Leute sind auch zufrieden", sagt Steiner.

Er hofft, dass der Winter bald zurückkommt, sonst sehe man sich mit einem Problem konfrontiert - sei der Rittisberg doch im Gegensatz zu Planai, Reiteralm oder Hauser Kaibling nicht Richtung Norden ausgerichtet, sondern liege ost- und somit sonnenseitig.

"Mit guten Verhältnissen nicht gerechnet"

Auf der Riesneralm zeigt man sich von den aktuell hohen Temperaturen wenig beeindruckt. "Ich bin jeden Tag unterwegs und rede mit den Leuten. Sie sind überrascht, hätten mit den guten Verhältnissen nicht gerechnet", sagt Geschäftsführer Erwin Petz.

Mit dem vollen Pistenprogramm kann man auch auf der Riesneralm noch nicht aufwarten, "wir arbeiten aber daran", so Petz. Sobald es kalt sei, werden die Schneekanonen angeworfen - "da fahren wir mit Vollgas weiter". Sparen ist angesichts der Stromkosten nicht angesagt, denn "die Qualität, die wir dem Gast bieten wollen, steht für uns an erster Stelle". Im alten Jahr werde noch "fest gepumpt", um die Schneiteiche anzufüllen. Das eigene Kraftwerk zur Stromproduktion spiele zwar in die Hände, momentan gebe es aber wenig Wasser, weshalb man von "fremdem" Strom abhängig sei, erklärt der Riesneralm-Chef.

Sonnenschein und milde Temperaturen lassen Frühlings(skilauf)gefühle aufkommen © Gerhard Pliem

Bei Beschneiung nur ein bisschen nachjustieren

Auf der Planai wiederum hat man die Energiepreise sehr wohl im Auge. Dank der guten Grundbeschneiung seien jedoch nur wenige Nachjustierungen in gewissen Bereichen, wie etwa Rohrmooser Plateau oder Planai West, notwendig, sagt Planai-Geschäftsführer Georg Bliem. "Im großen Stil beschneien müssen wir nicht mehr", berichtet er. Und ergänzt, man habe erst 81,5 Prozent der eigentlich angedachten Menge an Schnee produziert. Einerseits, weil Anfang Dezember doch einiges an Naturschnee zusammengekommen ist, anderseits, weil es gerade um Weihnachten zu warm war.

Mit dem Gästezulauf ist man sehr zufrieden, "wir haben in der Planaigruppe am Mittwoch den drittbesten Tag in den vergangenen fünf Jahren verzeichnet", freut sich Bliem. Während die Gäste tagsüber also zuhauf auf dem Wintersport frönen, sind die Pistenmannschaften nächtens etwas mehr gefragt als sonst. "Sie sind momentan schon gefordert. Es muss geschaut werden, wo mit dem Gerät reingegangen, wo die Piste geschont und wo zum Auflockern gefräst wird", sagt er.

Mehr Arbeit fürs Pistenteam

Von einem Mehr an Arbeit für das Pistenteam berichtet auch die Tauplitz. Die Schneeauflage sei "ausgezeichnet, für die Gerätfahrer ist es aber schon ein bisschen herausfordernd zu schauen, wo der Schnee hintransportiert werden muss. Er soll ja am Abend wieder dort sein, wo er in der Früh war", berichtet Marketing-Chef Bernhard Michelitsch. Auch er weiß von vielen Gästen zu berichten: "Das Vor-Corona-Niveau ist wieder erreicht. Wir sind so viele Leute gar nicht mehr gewohnt", schmunzelt er.

Morgens erst Kolonnenverkehr auf den Zufahrten zu den Skibergen, dann oft Staus an den Kassen © Martin Huber

Die Skibergverantwortlichen eint nicht nur die Zufriedenheit über den Zulauf, sondern auch der Wunsch, dass der Winter doch bald wieder Einzug hält: "Allein schon für die Optik."