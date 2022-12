Persönlichkeiten aus den vier obersteirischen Bezirken rittern derzeit um die Auszeichnung "Köpfe des Jahres 2022". In sieben Kategorien treten sie gegeneinander an, die Abstimmung geht jetzt in die heiße Phase. Bis einschließlich Samstag, 31. Dezember, kann man noch für seine/n Favoriten die Stimme abgeben.