Es war ein Pilotversuch, der offenbar ganz gut funktioniert hat. Heuer wurde im Raum Bad Mitterndorf ein Jagdkurs abgehalten und alle 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten die Jagdprüfung erfolgreich absolvieren.

"Die hauptberuflichen Jäger haben sich zum Ziel gesetzt, einen etwas anderen Kurs anzubieten", erklären Wolfhart Brandl und seine Kollegen Karl Nimmerfroh und Wilfried Walcher.

Hahnbalz und Trophäenbehandlung

So können die künftigen Jagdkartenbesitzer Rotwildfütterungen besuchen, zur Hahnbalz mitgehen oder erlernen, wie man erlegtes Wild richtig versorgt bzw. Trophäen behandelt. Schießübungen, Pflanzenkunde und Jagdhundewesen sind mit im Programm, verschiedene Hunderassen werden direkt im Kurs präsentiert.

"Unser Name 'Jagdkurs Hinterberg' bezieht sich nur auf den Kursort, der sich in Bad Mitterndorf befindet. Naturliebhaber aus dem Ennstal, Hinterbergertal und Ausseerland sind auch herzlich willkommen", so Brandl.



Die zweite Auflage gibt es nun am 9. Jänner 2023 – Anmeldung und Informationen unter Tel. 0677/61818561 oder jagdverwaltung@gmx.at