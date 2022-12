Ein Biber in Liezen, ungefähr 30 Meter von der Radbrücke Richtung Selzthal entfernt - mit dieser Meldung samt Fotos von den von ihm gefundenen Spuren hat sich jüngst ein Leser an die Kleine Zeitung gewandt. Bei der Stadtgemeinde war bis dahin nicht bekannt, dass ein Biber den Weg nach Liezen gefunden hat. Die unverzüglich durchgeführte Nachschau bestätigte aber schnell, dass ein Nager den renaturierten Ennsarm im Bereich Abfallwirtschaftsverband als neues Zuhause auserkoren und sich nagenderweise an einem Baum zu schaffen gemacht hat.